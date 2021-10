Damit hat Neu-Mama Jessica Schröder (27) noch nicht gerechnet! Anfang September sind die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Ehemann Niklas Schröder (32) Eltern einer Tochter geworden. Die beiden Realitystars haben sich schon gut in ihrer neuen Rolle als Eltern eingefunden, der Alltag mit der kleinen Hailey Emilia klappt problemlos. Bekommt das Mädchen schon bald ein Geschwisterchen? Jessi hat knapp fünf Wochen nach der Entbindung jetzt ihre Periode wieder bekommen!

Diesen Schockmoment teilte die YouTuberin ihren Fans jetzt in ihrer Instagram-Story mit. "Ich habe meine Periode wieder bekommen. Ich dachte, wenn man stillt, bekommt man sie vielleicht ein paar Monate erst mal nicht. Wieso bin ich damit gesegnet, dass ich sie sofort wieder bekomme?", lachte sie über ihre Situation. Jessi scherzte, dass ihr zweites Baby also mit elf Monaten Abstand zu Hailey auf die Welt kommen könnte. "Oh mein Gott, was würde Nik wohl dazu sagen?", fragte sie sich.

Die Antwort lieferte der 32-Jährige in seiner Story. Jessi und er seien sich schon immer einig gewesen, zeitnah ein zweites Kind zu wollen. Jetzt, wo die Blondine wieder fruchtbar ist, sei das Thema erneut aufgekommen. "Natürlich haben wir darüber gesprochen, wie es denn jetzt mit der Verhütung weitergeht, ob wir überhaupt verhüten oder nicht", erklärte Nik. Die Antwort darauf solle aber – wenn überhaupt – Jessi den Followern geben.

Anzeige

Instagram / jessicooper Jessi Schröder, Influencerin

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder mit ihrer Tochter und ihren Hunden

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder mit seiner Tochter Hailey Emilia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de