Alles aus zwischen Kelly Osbourne (36) und Erik Bragg? Anfang des Jahres machte die Tochter von Ozzy Osbourne (72) ihre neue Liebe publik und präsentierte ihren Lover im Netz. Dabei stach insbesondere die Ähnlichkeit zu dem Black-Sabbath-Frontmann ins Auge. Ihren Mann fürs Leben scheint die Britin in dem Kameramann jedoch nicht gefunden zu haben: Kelly und Erik sollen sich schon wieder getrennt haben!

Das berichtet nun zumindest US Weekly. Mehrere Quellen haben Kelly und Eriks Liebes-Aus gegenüber dem Medium bestätigt. Zur Trennung selbst wollte sich der 37-Jährige zwar nicht äußern, doch dafür verlor er ein paar wohlwollende Worte über die TV-Bekanntheit: "Kelly ist klasse. Das ist alles. Das ist alles." Die einstigen Turteltauben scheinen also immerhin im Guten auseinandergegangen zu sein.

Dabei hatte Kelly noch vor einigen Monaten betont, welch positiven Einfluss Erik auf ihr Leben habe. Im Kampf gegen ihre Sucht sei ihr der Schauspieler eine große Hilfe gewesen. "Ich hatte noch nie einen Freund, der mich in diesem Bereich so unterstützt hat. Er ist sehr kommunikativ und in dieser Hinsicht unglaublich", hatte die Beauty im Juni noch im Interview mit Red Table Talk betont.

MEGA Kelly Osbourne und Erik Bragg

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Sängerin

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Model

