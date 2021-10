Travis Barker (45) scheint sich auf die dunkle Zeit des Jahres zu freuen. Auf Social Media hält der Musiker seine Fans regelmäßig über seine blühende Liebe zu Freundin Kourtney Kardashian (42) auf dem Laufenden. Doch obwohl er mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler (46) zwei Kinder hat, sind diese nur selten auf seinem Profil zu sehen. Jetzt veröffentlichte Travis jedoch einen seltenen Schnappschuss mit seiner Tochter Alabama (15), der seine Fans in Angst und Schrecken versetzte.

In seiner Instagram-Story teilte der Blink-182-Schlagzeuger nun nämlich ein Foto, auf dem er eine Michael-Myers-Maske aus dem Film "Halloween" unter der Kapuze seines schwarzen Pullovers trug. Während Travis ausdruckslos in die Kamera starrte, tat die 15-Jährige so, als habe ihr Vater sie zutiefst erschreckt. Offenbar ist der Musiker bereits total im Horror- und Grusel-Fieber, denn abgesehen von seiner Maskerade veröffentlichte er kürzlich ein Video auf seinem Profil, in dem er eine Halloween-Party ankündigte.

Anfang des Monats hatte der 45-Jährige außerdem ein recht skurriles Foto auf seinem Account veröffentlicht. In seiner Story postete Travis einen Schnappschuss, der augenscheinlich direkt nach dem Sex mit Kourtney entstanden war, denn über die graue Couch lagen einige Kleidungsstücke verstreut. Bei den Abonnenten des Tattoo-Fanatikers kam dieser intime Einblick jedoch alles andere als gut an. "Das ist so unangebracht und seltsam. Das will niemand sehen!", schreib ein User verständnislos.

Getty Images Travis Barker, Musiker

Instagram / travisbarker Travis Barker mit seiner Tochter Alabama Luella

Getty Images Travis Barker, Schlagzeuger

