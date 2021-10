Selena Gomez' Fans sind besorgt. In den vergangenen Jahren machte die Sängerin nicht immer eine leichte Zeit durch: Die "Lose You To Love Me"-Interpretin leidet nicht nur an der Autoimmunerkrankung Lupus – auch ihre bipolare Störung machte die Musikerin 2020 öffentlich. Nachdem sie immer wieder Netz-Pausen gemacht hatte, postete die Brünette in den vergangenen Wochen immer häufiger Content auf ihren Social-Media-Kanälen. Ein TikTok-Clip sorgte bei der Fangemeinde der Beauty jedoch für Aufruhr – sie sah darauf nämlich angeblich verändert aus. "Das ist doch nicht Selena Gomez? Was ist da los?", fragte sich beispielsweise eine Nutzerin.

