Familienausflug im Hause Duff! Die Schauspielerin Hilary Duff (34) ist ein totaler Familienmensch. Zusammen mit ihrem Mann Matthew Koma hat die ehemalige "Lizzie McGuire"-Darstellerin bereits zwei Kinder: Tochter Banks Violet (2) und die kleine Mae James, welche erst im Frühjahr 2021 zur Welt kam. Hilarys drittes Kind, Söhnchen Luca Cruz (9) , stammt aus ihrer früheren Ehe mit Mike Comrie (41). Ihr Familienglück teilt Hilary auch gerne auf Social-Media – wie vergangenen Sonntag bei einer turbulenten Heißluftballonfahrt mit ihrer Mutter und ihrer Tochter...

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die zukünftige "How I Met Your Father"-Darstellerin eine Reihe von Fotos, die sie auf der Albuquerque International Balloon Fiesta geschossen hatte. Dort verbrachte sie einen aufregenden Mutter-Tochter-Tag zusammen mit ihrer ältesten Tochter Banks Violet und ihrer Mutter Susan. Dabei ließen sie sich nicht die Chance entgehen, auch selbst in einem der Heißluftballons mitzufahren. In einem Video teilte die Dreifach-Mama unter Lachen mit, dass ihr Ballon beinahe auf dem Parkplatz eines Geschäfts gelandet wäre. Das Ganze ging jedoch gut aus. Doch das war nicht die einzige riskante Situation während des Fluges!

Für einen der Schnappschüsse riskierte der Serienstar fast sein Handy – Hilary hob es aus dem Heißluftballon Korb, um ein süßes Bild von Banks zu machen. Während die kleine Banks von den Ballons teilweise überwältigt schien, hatten Hilary und ihre Mutter Susan eine Menge Spaß bei dem Event. Den ereignisreichen Tag krönten sie mit einem schönen Drei-Generationen-Bild, welches die Fans des Stars ebenfalls in der Instagram-Story bewundern durften.

