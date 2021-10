Fiona Erdmanns (33) Sohn macht sie total glücklich! Im Jahr 2020 bekam die einstige GNTM-Teilnehmerin gemeinsam mit ihrem Partner Mo ihr erstes Baby. Der kleine Leo versüßt seitdem den Alltag seiner Eltern und hat in seinem zarten Alter bereits viel von der Welt gesehen. Kürzlich machte das Trio, das eigentlich in Dubai wohnt, einen Trip in Fionas Heimat in Deutschland. Im Promiflash-Interview verriet Fiona: Solche Aktionen seien für Leo kein Problem, denn der Junge sei ein richtiges "Entdecker-Baby"!

Im Promiflash-Interview kam Fiona aus dem Schwärmen über ihren kleinen Spatz gar nicht mehr heraus. "Ich bin happy, dass er so ist, wie er ist, dass er ein Entdecker-Baby ist, dass er einfach ein Happy-Baby ist", freute sich die Mama darüber, dass ihr Sohnemann wohl einen offenherzigen Charakter entwickelt. Das Leo so gut drauf ist, kommt vermutlich nicht von ungefähr: Das Wichtigste für ihre kleine Familie sei, die Zeit, die sie gemeinsam haben, richtig zu genießen, stellte Fiona klar.

Fiona betonte gegenüber Promiflash außerdem: Sie achte gar nicht darauf, was andere Kinder in Leos Alter schon können oder nicht können. Da sei die Mutter ganz entspannt. "Jedes Kind geht seinen eigenen Weg, jeder ist individuell, manche sind schneller, manche sind langsamer. [...] Ich vergleiche da auch nie, weil mein Baby ist mein Baby und andere Babys sind andere Babys", machte die Bloggerin ihren Standpunkt klar.

