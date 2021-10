Bei Matthias Höhn (25) und seiner neuen Partnerin Michelle läuft es super. Erst vor wenigen Wochen teilte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller sein Liebesglück mit der Öffentlichkeit. Kennengelernt hat sich das Paar vor einem Münchner Club und scheint seitdem fast unzertrennlich zu sein. Der Ex von Jenefer Riili hat sogar schon die Familie seiner neuen Flamme kennengelernt, wie er nun im Interview mit Promiflash verriet.

"Weil meine Familie in Berlin wohnt, gab es noch nicht so viele Gelegenheiten", erzählte Matze gegenüber Promiflash. Als die beiden vor wenigen Wochen in der deutschen Hauptstadt waren, habe Michelle aber seine Mutter kennengelernt. "Alle wissen, dass wir zusammen sind, und freuen sich sehr für uns", betonte der 25-Jährige. Eine große Familienfeier habe es bei den Höhns bisher zwar noch nicht gegeben, doch Matze verkündete: "Dazu wird es noch kommen." Der Influencer plauderte außerdem aus, dass er auch schon Michelles Familie kennenlernen durfte – es scheint immer ernster bei dem Paar zu werden.

Erst vor wenigen Wochen machte Matze seiner Freundin eine Liebeserklärung auf Instagram: "Gemeinsam bedeutet für mich, sich zu lieben, füreinander da zu sein, sich zu schätzen und zu respektieren. [...] All das bin ich bereit, mit dir zu tun, Michelle, weil ich dich liebe und das von ganzem Herzen."

Instagram / michelleesimoel_ Matthias Höhn und Freundin Michelle

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit Michelle

Sonstige Matthias Höhn mit seiner Freundin Michelle

