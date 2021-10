Evanthia Benetatou (29) blickt bei Mike Cees-Monballijn nicht richtig durch. Der ehemalige Temptation Island-Verführer und seine Frau Michelle Monballijn mischen derzeit das Sommerhaus der Stars so richtig auf. Mike hat nicht nur ein Problem damit, dass seine Liebste vor vielen Jahren etwas mit dem Moderator und Sommerhaus-Kollegen Mola Adebisi (48) hatte – ihn nervt es auch, dass Michelle nicht rund um die Uhr für ihn da ist und ihm mehr Nähe gibt. Ex-Teilnehmerin Eva hat für sein Verhalten kein Verständnis.

"Die Frau von Mike ist sehr verzweifelt und weiß nicht, was sie machen soll. Sie hat sich von ihm entfernt", analysierte die Brünette in einem Instagram-Clip die derzeitige Sommerhaus-Situation und ergriff direkt Partei für Michelle. "Man muss auch mal seine fünf Minuten alleine haben", betonte das Ex-Bachelor-Girl mit Nachdruck. Eva befürchtet wohl, dass Mike nur aus einem Grund so sehr darauf aus ist, Zärtlichkeiten auszutauschen und seine besondere Connection zu seiner Ehefrau zu unterstreichen. "Nur weil man im Sommerhaus ist, muss man sich nicht öfters küssen und anfassen, um einem anderen Paar etwas zu beweisen", meinte sie.

Auch zu Stephan Jerkels (52) Sextalk hat Eva eine klare Meinung: Sie findet es grundsätzlich nicht schlimm, dass der Goodbye Deutschland-Star offen über Fremdgehen und Bettgeschichten plaudert – allerdings war ihr die Summe und Art und Weise der Erzählungen einfach zu viel. "Ich fand das so cool und dann habe ich da noch eine... und da eine...", zitierte sie ihn absichtlich etwas überspitzt.

RTL / Stefan Gregorowius Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Sternchen

RTL Steff Jerkel, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

