Tyler Cameron (28) blickt optimistisch in die Zukunft. Der ehemalige The Bachelorette-Teilnehmer hatte seiner Freundin Camila Kendra erst im Juli eine öffentliche Liebeserklärung gemacht, doch schon kurz nach der Verkündung folgte die traurige Nachricht: Die beiden haben sich wieder getrennt. Der Reality-TV-Star und das Model waren knapp acht Monate lang ein Paar gewesen. Jetzt sprach Tyler in einem Interview darüber, wie es für ihn weitergeht.

Der 28-Jährige erklärte gegenüber HollywoodLife: "Ich habe viel in dieser Beziehung gelernt." Aktuell gehe es ihm gut, wie er berichtete – auf die Zukunft freue er sich nun. "Ich bin einen Schritt näher dran an der richtigen Frau", betonte er. Tyler offenbarte, dass er zu seiner Ex-Freundin inzwischen keinen Kontakt mehr habe. Tatsächlich wurde Camila kurz nach der Trennung an der Seite von Formel-1-Star Lewis Hamilton (36) gesichtet – sie sollen aber laut eigener Aussage nur gute Freunde sein.

Was Tylers Liebesleben betrifft, hoffen einige Fans nun auf eine Rückkehr ins TV – wird man den Ex von Gigi Hadid (26) vielleicht schon bald bei Bachelor in Paradise sehen? "Ich sage niemals nie", erklärte er. Gerade sei aber nicht der richtige Zeitpunkt für ihn.

Anzeige

Instagram / camila.kendra Camila Kendra, Social-Media-Star

Anzeige

Getty Images Tyler Cameron bei den People's Choice Awards 2019

Anzeige

Instagram / camila.kendra Model Camila Kendra

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de