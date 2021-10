Die Fans haben sich schon lange gefragt, worum es eigentlich in dem Sommerhit "Watermelon Sugar" des britischen Sängers Harry Styles (27) geht. Das Lied läuft seit letztem Jahr im Radio rauf und runter und lädt zum Mitsingen ein. Doch was singen die Fans hier eigentlich die ganze Zeit mit? Der ehemalige One Direction- Star gab nun endlich eine Antwort: Der Song handelt vom weiblichen Orgasmus!

Ein Fan filmte Harrys Konzert in Nashville vergangenes Wochenende – und teilte auf YouTube einen Clip, in dem der Sänger den Hit "Watermelon Sugar" anstimmte und den Besuchern vorher erzählte: "Er handelt von der Süße des Lebens. Es ist egal, worum es geht." So viel war den Fans bereits klar, schließlich singt er von Erdbeeren und warmen Sommerabenden. Doch Harry setzte noch einen drauf: "Es geht außerdem um den weiblichen Orgasmus", plauderte er fast beiläufig aus, woraufhin die Fans jubelten. Harry ist bekannt dafür, bei seinen Konzerten mit den Fans zu interagieren und sie mit einzubinden.

Nach dieser Show wäre wohl nun geklärt, was der Hottie meint, wenn er "I just wanna taste it" ("Ich will es einfach kosten") oder "I want your belly" ("Ich möchte deinen Bauch") singt. Dass der Song sexy ist, war spätestens nach dem Musikvideo klar, wo Styles sich mit Frauen am Strand rekelt und Wassermelonen streichelt. Doch nach diesem Statement ist nun auch der letzte Zweifel aus dem Weg geräumt und der Song lässt sich aus einer ganz anderen Perspektive hören.

Anzeige

Gareth Cattermole / Staff Harry Styles während der BRIT Awards im Februar 2020 in London

Anzeige

Getty Images Harry Styles im März 2021 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Harry Styles 2019 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de