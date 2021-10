Capital Bra (26) gibt ganz private Einblicke! Obwohl der Rapper stolzer Dreifach-Vater ist, bekommen seine Fans alle Kids auf einmal eher selten zu sehen. Seine beiden Söhne sind zwar regelmäßig in den Social-Media-Storys zu sehen und überzeugten Capis Follower sogar schon von ihrem musikalischen Talent – seinen jüngsten Spross, Töchterchen Alisa, zeigt der "Benzema"-Interpret hingegen nur sehr selten. Umso mehr dürften sich die Fans nun über diese Aufnahmen aus dem Familienurlaub freuen – denn Capital Bra genießt Zeit mit der ganzen Rasselbande.

Der Musiker und seine Liebsten haben aktuell ein paar freie Tage, die sie ganz entspannt in einem traumhaften Häuschen direkt am Wasser verbringen. Das gemütliche Anwesen dürfte für die Community jedoch reine Nebensache sein – immerhin haben sie wohl nur Augen für Capis Nachwuchs. Ganz stolz filmte Wladislaw Balowazki, wie der Rap-Star mit bürgerlichem Namen heißt, seine Söhne zuletzt beim Schwimmen und Toben im Pool. "Zeig mal, wie du tauchst", feuerte der 26-Jährige einen seiner Jungs an. Beim reichhaltigen Abendessen samt XXL-Pizza für die Kids durfte auch das jüngste Familienmitglied nicht fehlen: Vor laufender Kamera neckte Capi Mini Alisa und drückte ihr liebevoll die Bäckchen zusammen.

Dass der Berliner seine Kinder ab und zu im Netz zeigt, ist aber keine Selbstverständlichkeit – denn viele Promi-Eltern verbannen ihre Sprösslinge vorsichtshalber komplett aus dem Internet. Allerdings verriet Capi gegenüber Promiflash, dass er zum Schutz seiner Kleinen kein großes Geheimnis aus ihnen macht. "Lieber zeige ich meine Söhne, als dass sie jemand in der Öffentlichkeit von der Seite filmt oder so", stellte er klar.

Instagram / capital_bra Capital Bras Sohn

Instagram / capital_bra Capital Bras Tochter Alisa

ActionPress Capital Bra, Rapper

