Dieses Foto geht manchen Fans zu weit! Ende 2020 hat Leni Klum (17) offiziell den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt und trat in die Fußstapfen ihrer Model-Mama Heidi Klum (48). Bei manchem Shooting gewährte die Beauty bereits tiefe Einblicke und zeigte sich von hinten sogar schon oben ohne im Netz. Nun setzte die Blondine aber noch einen drauf: Leni postete ein Foto mit nackter Brust – sehr zum Entsetzen einiger Fans!

Via Instagram teilte die 17-Jährige jetzt den aufsehenerregenden Schnappschuss, der für das Rollacoaster Magazine entstanden ist. Darauf bedeckt Lenis schwarzes Outfit nur eine Körperhälfte. Auf der anderen Seite ist das Nachwuchs-Model oben ohne. Ihre üppige Brust bedeckt sie lediglich lasziv mit einer Hand. In der Kommentarspalte herrscht deshalb ein kritischer Ton – manche Follower halten den Promi-Spross für zu jung, um solche Bilder zu machen: "Sie ist ein Kind! Man sollte sie sich noch nicht so sexualisieren lassen", schreibt ein User. Modelkollegin Stefanie Giesinger (25) hingegen findet sichtlich Gefallen an der Aufnahme und hinterließ Flammen-Emojis. "Wer kann, der kann", zeigt sich auch Influencerin Ana Johnson (28) begeistert.

Für Oliver Pocher (43) ist der Beitrag wiederum gefundenes Fressen! Der Comedian schoss neben Leni auch direkt gegen Michael Wendler (49) und dessen 28 Jahre jüngere Gattin Laura Müller (21)."Leni Klum... 17 Jahre... Der Wendler wird schon ganz nervös", schrieb er in seiner Story zu dem freizügigen Bild. Was sagt ihr zu dem Pic? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum in Venedig

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum bei der About You Fashion Show in Berlin im September 2021

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de