Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Leni Klum (16) steht ihrer berühmten Mama Heidi (47) offensichtlich in nichts nach. Im Februar zeigte die 16-Jährige ihr Gesicht auf dem Cover des wohl bekanntesten Modemagazins und scheint nun gefragter zu sein denn je. Nicht nur bei der Vogue konnte das Nachwuchsmodel glänzen – es durfte auch die Berliner Fashion Week eröffnen. Mittlerweile folgen der Blondine mit den großen Kulleraugen 750.000 Menschen. Und Leni? Die gewährt ihren Fans nun besonders tiefe Einblicke!

Die Klum-Tochter ist augenscheinlich ebenso freizügig wie ihre Mutter. Normalerweise versorgt die 47-Jährige ihre Fans in regelmäßigen Abständen mit heißen Aufnahmen von sich. Auf Instagram überrascht nun auch Leni mit einem entsprechenden Bild von einem Fotoshooting. Besonderer Hingucker: Das Dekolleté der 16-Jährigen, das sie nur spärlich mit einer sehr locker sitzenden Jeansjacke verhüllt. Ihre blonden Haare und die knallroten Lippen machen den Vamp-Look perfekt!

Die Fans sind geteilter Meinung. Während die einen den Look totalfeiern, finden andere, dass Leni zu jung sei für so freizügige Aufnahmen. "Wunderschön", schreiben einige User – andere widersprechen dieser Aussage: "Too much für meinen Geschmack" oder auch "Sie ist noch ein Kind und das sollte sie noch bleiben", befinden sie.

