Aurelia Lamprecht meldet sich mit einem besorgniserregenden Update im Netz zurück. Die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin machte erst vor zwei Tagen aus heiterem Himmel öffentlich, dass sie sich von ihrem Freund Danilo Sellaro getrennt hat. Sie warf ihm vor, sie während ihrer noch blutjungen Beziehung, die in der Datingshow ihren Anfang genommen hatte, betrogen zu haben. Nun äußert sich Aurelia erneut zum Liebes-Aus und erklärt: Sie mache gerade die schlimmste Zeit ihres Lebens durch und habe ihre Lebensfreude verloren!

In einer gefassten, aber doch sehr emotionalen Instagram-Story gibt Aurelia am Sonntagnachmittag einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt: "Die letzten Tage waren die schlimmsten Tage in meinem Leben, soweit ich mich zurückerinnere. Es ist das Schlimmste passiert, was einem in so einer Situation passieren kann, was ich mit meinen eigenen Augen sehen musste. Ich habe so was noch nie erlebt", berichtet sie. Betrugsgeschichten habe sie zuvor nur selten mal im Freundeskreis oder in Filmen mitbekommen. "Das dann am eigenen Leib mitzuerleben, ist wirklich unbeschreiblich schrecklich. Es wird auch noch eine Weile dauern, bis ihr wieder die lebensfrohe Aurelia habt", erklärt die Ex-Love Island-Kandidatin mit belegter Stimme.

Aurelia will trotz der herben Enttäuschung aber nicht den Kopf in den Sand stecken – auch ihr Leben soll sich weiterdrehen: "Ich werde nicht in Selbstmitleid baden, wie sich das vielleicht einige denken. Ich versuche einfach, weiterzumachen und nicht mehr zurückzublicken. Ich werde euch mitnehmen in meinem Heilungsprozess", kündigt sie an. Danilo, der kurz nach dem ersten Statement seiner Ex nichts von einem Seitensprung hatte wissen wollen, meldete sich bislang noch kein zweites Mal zu Wort.

Promiflash Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Star

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im August 2021

