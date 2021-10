Wird Eminem (48) bald Opa? Die Tochter des Rappers Hailie Jade (25) brachte vergangenes Wochenende die Gerüchteküche zum Brodeln, als sie auf Social Media bekannt gab, dass sie im Babyfieber sei. Gibt es also schon bald Babynews bei der Influencerin und ihrem Partner Evan McClintock? Immerhin sind die beiden bereits seit fünf Jahren ein Paar. Jetzt äußerte Hailie sich zu den Spekulationen rund um ihre Familienplanung.

Auf Twitter reagierten zahlreiche Fans auf den Babyfieber-Post des Models. Ein User fragte: "Was willst du uns damit sagen" mit einem angehängten Baby-Emoji, während ein anderer Nutzer nachhakte: "Wann können wir mit einem 'Ich bin schwanger'-Tweet rechnen?" Hailie scherzte: "In ungefähr zwei bis drei Jahren." Schwanger scheint die Social-Media-Beauty also tatsächlich nicht zu sein. Generell hält die 25-Jährige ihr Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – Bilder mit ihrem Freund Evan teilt sie nur sehr selten.

Hailies berühmter Papa soll aber auf jeden Fall sehr angetan vom Freund seiner Tochter sein - wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet. "Hailies Familie hat Evan willkommen geheißen – sie sind ein tolles junges Paar, das gemütliche Abende zu Hause einer wilden Partynacht vorzieht", berichtete die Quelle weiter.

Getty Images Eminem, Musiker

Instagram / hailiejade Evan McClintock und Hailie Jade im Juli 2021

Instagram / hailiejade Eminems Tochter Hailie Jade, September 2021

