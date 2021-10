Die Produktion ist bereits in vollem Gange – und jetzt gibt es auch endlich Fotos von der neuen Verfilmung über Willy Wonka! Nachdem zuvor schon Johnny Depp (58) und Gene Wilder die Figur des genialen Süßigkeitenherstellers verkörperten, schlüpft in dem neuen Remake nun Timothée Chalamet in die Rolle des schrulligen Schokoladenfabrikinhabers. Er ist es nun auch, der einen ersten Blick hinter die Kulissen des mit Spannung erwarteten Musicalfilms gewährt!

Auf seinem Instagram-Account teilte der Schauspieler zwei Fotos vom Set von "Wonka". Einer der Schnappschüsse zeigt ihn sogar im Kostüm – inklusive des Kult-Zylinders! Timothée selbst schreibt zu den Bildern: "Der Nervenkitzel ist schrecklich. Ich hoffe, er hält an..." Zumindest bei den Filmfans wird ihre Geduld wohl noch eine ganze Weile auf die Probe gestellt, da das Prequel über die Geschichte des Süßwarenliebhabers erst am 17. März 2023 in die Kinos kommen soll.

Guckt man sich die Besetzungsliste an, dürfte sich die Warterei aber bestimmt mehr als lohnen. Neben Timothée gehören auch der The Crown-Star Olivia Colman (47), die "The Shape of Water"-Darstellerin Sally Hawkins (45), die Filmlegende Rowan Atkinson (66) und der Downton Abbey-Star Jim Carter zum Cast von "Wonka".

ActionPress Eine Szene aus "Charlie und die Schokoladenfabrik"

Getty Images Timothée Chalamet bei der "Little Women"-Premiere in Paris im Dezember 2019

Getty Images Olivia Colman bei einem Event in London im September 2021

