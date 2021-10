Jessica Alves (38) zeigt sich so heiß wie nie zuvor. In den vergangenen Jahren legte sich die Transfrau einige Male unters Messer, um ihren Traumkörper zu erreichen. Neben einer geschlechtsangleichenden Operation ließ sich die gebürtige Brasilianerin auch mehrfach die Brüste vergrößern und die Lippen aufspritzen. Im Netz setzt die Blondine ihren neuen Körper nur allzu gern in Szene. Jetzt posierte Jessica sogar in aufreizenden Dessous.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Fernsehpersönlichkeit nun einige Resultate des erotischen Fotoshootings. In drei verschiedenen Unterwäsche-Sets rekelte Jessica sich lasziv auf einem Bett und schien sich trotz einiger ungemütlich wirkender Posen wohlzufühlen. Die heißen Pics kamen bei den Fans sehr gut an. So fanden sich unter ihrem Post Kommentare zahlreiche User, die der 38-Jährigen mitteilten, wie umwerfend sie doch aussehe. "Du bist eine echte Göttin!", schrieb beispielsweise ein Follower, und ein weiterer fügte hinzu, dass er ihre brasilianischen Kurven liebe.

Vor einem Monat eröffnete die Beauty sogar ihren eigenen OnlyFans-Account, wie sie kürzlich im Promiflash-Interview verriet. "Ich nehme an, dass ich sehr attraktiv aussehen, aber einige Menschen sind wohl auch neugierig darauf, meinen Körper nackt zu sehen", berichtete Jessica ganz ungeniert. Mit ihren sexy Aufnahmen wolle sie laut eigener Aussage übrigens zeigen, dass im Leben alles möglich ist. "Ich bin sehr selbstbewusst. Ich bin 100 Prozent weiblich und das zeige ich der Welt gern", erzählte die Blondine weiter.

Anzeige

Jessica Alves Jessica Alves bei ihrem Dessous-Shooting

Anzeige

Jessica Alves Jessica Alves, Fernsehpersönlichkeit

Anzeige

Jessica Alves Jessica Alves bei ihrem Dessous-Shooting

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de