Wie bitte? Ist Michael Wendler (49) etwa wieder Single? Der Sänger und seine Ehefrau Laura Müller (21) müssen immer wieder Gerüchte dementieren, ihre Beziehung sei am Ende. Selbst von einer ungültigen Ehe war zwischenzeitlich die Rede. Der umstrittene Ex-DSDS-Juror und die Influencerin zeigen sich trotz aller Spekulationen aber regelmäßig total verliebt im Netz. Aber warum bezeichnet sich der Wendler in neuen Dokumenten dann als Single-Mann?

Wie Bild berichtet, verkaufte der "Egal"-Interpret gerade erst sein Haus in Florida für umgerechnet satte 767.000 Euro. Er soll nun stattdessen ein anderes Haus für umgerechnet etwa 6.300 Euro im Monat mieten. Aber wohnt der Wendler dort etwa alleine? In einer notariellen Beglaubigung in Zusammenhang mit seinem Hausverkauf betitelte er sich selbst nämlich als "Single Man", also als lediger Mann. Ist an den vielen Gerüchten also doch etwas dran?

Der Wendler selbst findet dafür eine ganz andere Erklärung. Er versichert, dass mit dem Begriff "Single Man" nicht sein Beziehungsstatus gemeint sei, sondern dass er das Haus als alleiniger Eigentümer verkaufe. Eine US-Marklerin verneinte diese Theorie auf Nachfrage allerdings bereits. "Laura und ich sind glücklich und ein Mega-Dream-Team!", beteuerte der 49-Jährige dennoch.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020

