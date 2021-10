Meghan Trainor (27) plaudert intime Details aus! Die "All About That Bass"-Sängerin berichtet gerne über ihr Privatleben. Im Februar wurde die Amerikanerin zum ersten Mal Mutter und erzählte schon während der Schwangerschaft die ein oder andere private Info über den Alltag mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen "Spy Kids"-Star Daryl Sabara (29). Jetzt enthüllte Meghan wieder ein Geheimnis, welches dieses Mal ihre Klo-Gewohnheiten betrifft...

"Wir haben zwei Toiletten, die nebeneinander stehen und wir haben bisher nur zweimal gleichzeitig unser großes Geschäft verrichtet. Zusammen pinkeln gehen tun wir jedoch sehr oft", gestand Meghan im "Why Won’t You Date Me?"-Podcast von Nicole Byer. Wie es dazu kam, erklärte die Grammy-Gewinnerin ebenfalls in der Folge: "Wenn wir nachts mit dem Baby beschäftigt waren, mussten wir meist gleichzeitig aufs Klo, also meinte ich irgendwann 'Können wir nicht zwei Toiletten nebeneinander haben?'"

Da ihr Haus zu diesem Zeitpunkt noch im Umbau gewesen sei, konnte das Ehepaar den Bauunternehmer noch über die neuen Pläne informieren – berichtete Meghan weiter. Doch dieser dachte anfangs natürlich, dass es sich um einen Scherz handle. Da sie und ihr Ehemann aber darauf bestanden, ging der Wunsch der schönen Sängerin am Ende in Erfüllung.

Instagram / meghan_trainor Daryl Sabara und Meghan Trainor mit ihrem Sohn Riley

Getty Images Meghan Trainor, September 2019

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor bei der "Star Wars: The Rise of Skywalker"-Premiere 2019

