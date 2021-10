Ist das ihre Antwort? Andrej Mangold (34) hatte sich vor Kurzem enttäuscht gezeigt: Nach seiner Trennung von Jennifer Lange (27) hatte sein guter Kumpel Darius Zander (37) ihn noch getröstet – nur um kurz darauf der Neue an Jennys Seite zu werden. Der ehemalige Rosenkavalier schien über diesen Verrat fast den Glauben an die Liebe zu verlieren und machte dem Paar Vorwürfe. Doch Darius und Jenny scheint das nicht zu stören – sie zeigen sich auf Social Media ganz verliebt!

In ihrer Instagram-Story ließ das ehemalige Bachelor-Girl ihre Fans an den aktiven und gemütlichen Seiten ihrer neuen Beziehung teilhaben. "Fauler Sonntag: Kuschelsocken an, unter die Decke und relaxen", schrieb Jenny etwa zu einem Clip, in dem sie mit ihrem Liebsten ein Stück Kuchen isst. Beim Sportprogramm am nachfolgenden Tag turteln die beiden ebenso herum, wie beim anschließenden Shoppingbummel.

Und auch Darius scheint mit Liebes-Content auf seinen wütenden Kumpel Andrej zu reagieren: In seiner Story ist Jenny zu sehen, wie sie eine Nudelsuppe genießt. Mit drei Herz-Emojis auf dem Video bringt der Musiker seine Gefühle gegenüber der 27-Jährigen zum Ausdruck. Die Fans dürften bezweifeln, dass Andrej diese Bilder freuen werden.

RTL2 Andrej Mangold, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im August 2021

Instagram / agentlange Dari und Jenny Lange

