Langsam wird es ernst für Kim Tränka bei der schwulen Kuppelshow Prince Charming: Das Finale steht an! Entscheiden muss sich der 30-jährige Automobilkaufmann zwischen dem Kölner Maurice und dem Berliner Robin. Doch vorher verbrachte er mit beiden ein exklusives Einzeldate, um sie noch näher kennenzulernen. Bei dem Berliner ließ er sich etwas Besonderes einfallen: So traumhaft war Robins Finaldate mit dem Prinzen!

Die beiden Schönlinge fuhren zunächst mit einem Boot zu einer kleinen Bucht, wo sie gemeinsam schnorchelten und die Sonne genossen. Danach ließen sie den Abend mit einem Dinner gemütlich ausklingen und kamen sich selbstverständlich näher. "Ich merke, dass ich eine große Anziehung für Robin habe, ich finde ihn wahnsinnig attraktiv und bin gerne in seiner Nähe", schwärmte Kim später im Einzelgespräch. Und auch Robin war nicht weniger abgeneigt: "Kim bringt einfach so eine Leichtigkeit mit und das liebe ich an ihm". Die beiden verbrachten noch die Nacht zusammen und frühstückten sehr vertraut unter der griechischen Sonne, bevor sich Kim für das Finale zurückzog.

Robin hatte bereits letzte Woche ein Einzeldate mit dem Prinzen. Nachdem die Kandidaten sich den Eltern von Kim stellen mussten, durften Mama und Papa aussuchen, mit wem ihr Sohn den restlichen Nachmittag verbringen sollte – und entschieden sich für Robin. Ob das schon ein gutes Omen für die finale Entscheidung war?

