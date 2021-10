Dass Kim Tränka seinen Kandidaten im Rahmen der schwulen Kuppelshow Prince Charming sehr nahekommt, ist kein großes Geheimnis: Immerhin verbrachte der Automobilkaufmann aus Bremen bereits jeweils ein Übernachtungsdate mit Maurice Schmitz und Max Rogall. Doch ein Liebesanwärter durfte den durchtrainierten Körper des leidenschaftlichen Tänzers jetzt auf ganz andere Art und Weise ertasten: Robin und Kim gaben sich bei ihrem Einzeldate gegenseitig heiße Massagen!

Robin wurde nach einem Gespräch mit Kims Eltern höchstpersönlich von Mama und Papa Tränka für dieses Date ausgewählt – und da ging es dann auch so richtig heiß her! Kim und Robin massierten sich abwechselnd gegenseitig mit Öl. "Zwischen Kim und mir ist immer eine sexuelle Spannung", betonte Robin im anschließenden Einzelinterview und schwärmte: "Natürlich, wenn man mal ein bisschen intimer wird und sich da durchknetet, das ist immer ein tolles Gefühl."

Dass Robin die Einladung zum Rendezvous bekam, passte den anderen Kandidaten Maurice und Thomas aber so gar nicht in den Kragen. Natürlich hätten die beiden die Zeit der Zweisamkeit gerne selbst mit Kim verbracht. "Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll", brachte Thomas seine Verzweiflung zum Ausdruck. Er hatte bislang nämlich noch kein Einzeldate mit dem Prinzen.

Alle Infos zu "Prince Charming" auf TVNOW.

Kim Tränka, Prince Charming

Robin Solf und Kim Tränka beim "Prince Charming"-Einzeldate

Maurice, Robin und Thomas im "Prince Charming"-Halbfinale

