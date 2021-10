Anna-Maria Ferchichi (39) leitet den Schwangerschaftsendspurt ein! Die Schwester von Sarah Connor (41) und ihr Ehemann Bushido (43) erwarten Drillinge. Für die baldigen Achtfach-Eltern ist es keine leichte Zeit. Seit Beginn ihrer Schwangerschaft hat Anna-Maria mit Komplikationen zu kämpfen. Zum Ende macht ihr nun besonders ihr großer Bauch zu schaffen. Wie riesig dieser in den vergangenen Monaten geworden ist, brachte die Beauty nun mit einer Collage zum Ausdruck.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Anna-Maria jetzt zwei Fotos von sich. Eines zeigt sie vor ihrer Schwangerschaft. Damals hat sie viel Sport gemacht – und das sieht man ihr auch an. Von ihrem Sixpack ist aktuell nichts mehr zu sehen. Die 39-Jährige schiebt mittlerweile eine XXL-Kugel vor sich her, und die wird in den kommenden Wochen wohl noch ein wenig wachsen. "Nur noch ein paar Tage und ich bin im neunten Monat", verriet Anna-Maria.

Beim Anblick ihrer prallen Körpermitte kann die gebürtige Delmenhorsterin nur staunen. "Ich bin mir sicher, der Sport hat mir dabei geholfen, ohne Schmerzen durch diese körperlich belastende Zeit zu kommen. Drei Babys auszutragen, ist ein Phänomen für mich", gab Anna-Maria zu. Sie könne es noch immer nicht ganz realisieren.

Anzeige

ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im September 2021

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi bei ihrer Babyparty, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de