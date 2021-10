Da hat sich Justin Bieber (27) aber ganz schön an der Nase herumführen lassen. Der Sänger fiel vor wenigen Tagen auf einen ganz schön cleveren Trick im Netz rein – er teilte auf Social Media ein Video, in dem Schauspieler Tom Cruise (59) Gitarre spielt und lobte ihn für seine musikalischen Fähigkeiten. Erst danach realisierte der "Holy"-Interpret, dass es sich bei dem Clip um einen Fake handelte.

Auf Instagram teilte Justin das Video und markierte sogar das offizielle Profil von Tom Cruise. "Ich bin beeindruckt von deinen Gitarren-Skills", betonte Justin und forderte den Hollywoodstar erneut dazu auf, mit ihm in den Ring zu steigen. Bereits 2019 verkündete der Musiker, dass er gerne gegen den Ex von Katie Holmes (42) in einem Kampf antreten würde. Tatsächlich handelte es sich bei dem Mann aus dem Video nicht um den wirklichen Tom Cruise, sondern um einen bekannten TikToker. Der Webstar postet unter dem Namen DeepTomCruise Videos, in denen er den "Mission Impossible"-Star imitiert und sein Gesicht so bearbeitet, dass er dem Schauspieler zum Verwechseln ähnlich sieht.

Als Justin das feststellte, postete er in seiner Instagram-Story: "Das ist nicht Tom Cruise? Na ja, trotzdem witzig!" Zuvor hatte der 27-Jährige sogar noch ein Video von sich hochgeladen, in dem er den Song aus dem TikTok-Video covert. DeepTomCruise hat inzwischen ganze drei Millionen Abonnenten auf der Social-Media-Plattform – was er vermutlich teilweise auch Justin zu verdanken hat.

Anzeige

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Anzeige

TikTok / deeptomcruise TikToker DeepTomCruise

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de