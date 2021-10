Er hatte es nicht immer leicht! James Arthur (33) gewann 2012 die britische Castingshow X Factor und ist seitdem als Musiker international mega-erfolgreich. Doch in seinem Privatleben lief nicht immer alles rund: Anfang des Jahres offenbarte der Brite zum Beispiel, dass er während einer Tour einst eine heftige Panikattacke erlitten hatte. Und jetzt packt Arthur über seine Kindheit in verschiedenen Pflegefamilien aus...

Die Familie des 33-Jährigen sei zerbrochen, als er ein zweijähriger Junge war – seine Eltern ließen sich damals scheiden. Als Teenager sei er dann in Pflegefamilien untergekommen. In dieser schwierigen Phase sei er "voller Groll" auf seine Mutter gewesen. Doch heute habe er eine andere Sicht auf die Vergangenheit: "Ich liebe meine Mutter über alles und wenn ich heute zurückdenke, werfe ich ihr gar nichts vor." Sie sei damals als alleinerziehende Mutter von vier Kindern einfach überfordert gewesen, betonte er vor wenigen Tagen im BBC-Podcast "Tony Bellew Is Angry".

Die schwierigen Verhältnisse in seiner Jugend wirkten jedoch bis in Arthurs Erwachsenenalter nach. Der Sänger habe Schwierigkeiten damit, Vertrauen aufzubauen. "Ich vertraue Menschen nicht – und ich denke, das kommt daher, dass ich als Kind in Pflegefamilien untergebracht war", verrät er heute offen.

Anzeige

Getty Images James Arthur den Brit Awards 2017 in London

Anzeige

Getty Images James Arthur, Gewinner von "X Factor" des Jahres 2012

Anzeige

Getty Images Musiker James Arthur

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de