Mats Hummels (32) genießt sein Leben gerade in vollen Zügen. Der Fußballprofi, der auf seinem Social-Media-Account normalerweise viele Einblicke in seine Sportkarriere gibt, erfreute seine Follower zuletzt mit ganz anderem Content: Er verbrachte das vergangene Wochenende mit einem Freund im dänischen Kopenhagen. Dort soll der Dribbler auch vertraut mit einer jungen Dame gesichtet worden sein – glaubt man zumindest aktuellen Medienberichten.

Wie Bild erfahren haben will, war Mats in dem Club Museo feiern. An diesem Abend soll er ganz vertraut mit einer dänischen Influencerin unterwegs gewesen sein. Doch nicht nur der Abstecher in das Nachtleben Kopenhagens stand bei Mats und seinem Kumpel auf dem Plan. Gemeinsam besuchten sie laut dem Medium zudem ein Burgerrestaurant, ein Café und eine Gastronomie mit drei Michelin-Sternen.

Zuletzt hatte es Trennungsgerüchte um Mats und seine Ehefrau Cathy (33) gegeben – doch diesen Spekulationen wurde in den vergangenen Tagen etwas der Wind aus den Segeln genommen. Sie zeigten sich wieder gemeinsam im Netz – und die Moderatorin plauderte auf Instagram sogar aus, dass sie mithilfe ihres Gatten ihr Outfit für das Love Island-Finale ausgewählt hätte.

