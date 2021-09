Ist bei Cathy (33) und Mats Hummels (32) etwa doch alles in Butter? Schon seit Wochen schwirren Trennungsgerüchte um die beiden. Der Profifußballer soll mit der 21-jährigen Lisa Marie Straube sogar bereits eine neue Frau an seiner Seite haben. Zuletzt deutete die Ehefrau des Sportlers jedoch immer wieder an, dass zwischen ihr und Mats alles bestens sein soll. Auch jetzt heizt Cathy die Spekulationen wieder an, indem sie verrät: Das Outfit für einen ihrer TV-Auftritte hat Mats ausgewählt!

Via Instagram postete die 33-Jährige ein Foto aus dem diesjährigen Love Island-Finale, in dem auch sie zu sehen war. Dabei wies sie auch darauf hin, wer für ihren Look an diesem Abend verantwortlich war und verlinkte ihren Mann Mats als Stylisten. "Wie gefällt euch mein Look? Sollen mich Anna, Mats und ein wenig ich öfter stylen?", fragte sie am Ende ihres Beitrags und setzte ein Herz-Emoji dahinter. Neben Tausenden Fans likte auch Mats höchstpersönlich den Post seiner Gattin.

Auf ein klares Statement zu ihrem Beziehungsstatus wartet man bisher auf beiden Seiten vergebens. Zu einem Familienfoto mit Mats und dem gemeinsamen Sohn Ludwig (3) schrieb die Influencerin vor wenigen Wochen: "Er ist der beste Junge. Ach ja, und der schlauste, liebste, schönste, lustigste." Ob sie damit ihr Kind oder doch ihren Mann meint, ließ sie jedoch offen.

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels

RTLZWEI / Thomas Reiner Cathy Hummels beim "Love Island"-Finale im Sommer 2021

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels, August 2021

