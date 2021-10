Charli (17) und Dixie D'Amelio (20) sind durch TikTok in kürzester Zeit weltberühmt geworden. Charli hat mit unglaublichen 125 Millionen Followern sogar den weltweit erfolgreichsten Account auf der Videoplattform. Ihre ältere Schwester kann mit immerhin 55 Millionen Followern allerdings auch schon eine ziemlich große Community vorweisen. Neben ihren vielen Fans haben die Geschwister aber auch immer wieder mit Hatern zu kämpfen. Wie gehen Charli und Dixie mit Hasskommentaren im Netz um?

Diese Frage beantworteten die Webstars in einer Pressekonferenz – bei der auch Promiflash anwesend war – zu ihrer neuen Realityshow "The D'Amelio Show", die in Deutschland seit dem 13. Oktober auf Disney+ zu sehen ist. Charlis Strategie ist es, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren und sich von gemeinen Kommentaren einfach nicht beeinflussen zu lassen: "Ich bin nicht das Problem, sondern die anderen Leute, die so negativ sind und mich runterziehen wollen. Ich muss mich einfach daran erinnern, dass ich ein guter Mensch bin. Ich glaube an mich, und ich habe eine Familie, die an mich glaubt und mich liebt. Ich tue alles, um die beste Version von mir zu sein, die ich sein kann und so etwas hinter mir zu lassen." Ihr ist klar, dass es keinen Sinn hat, zu viel über die Hate-Kommentare nachzudenken, da es immer jemanden geben wird, der ein Problem mit dem hat, was man tut.

Für die 17-Jährige ist der Hass auf Social Media offenbar dennoch manchmal nur schwer zu ertragen. "Jeden Tag gibt es etwas Neues, und ich lerne noch, damit umzugehen", erzählte Charli. Ihre Schwester scheint da schon einen Schritt weiter zu sein. "Ich störe mich nicht mehr an Kommentaren. Ich lese sie noch, aber, ich weiß nicht, was passiert ist, irgendwann hat sich einfach ein Schalter umgelegt und mittlerweile haben sie keinen Einfluss mehr auf mich", berichtete Dixie. Aber auch für sie ist es immer noch ein Prozess, mit dem plötzlichen Fame umzugehen und dabei ihr Glück nicht zu verlieren.

Getty Images Heidi, Charli, Marc und Dixie D'Amelio, Juli 2021

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio im März 2021

Instagram / dixiedamelio Dixie D'Amelio

