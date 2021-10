Gisele Bündchen (41) und ihre Kinder fiebern mit Papa Tom Brady (44) mit. Vergangene Woche trat der Quarterback zusammen mit den Tampa Bay Buccaneers gegen sein früheres Team, die New England Patriots, an – seine Familie feuerte ihn dabei tatkräftig an. Aus gegebenem Anlass teilte Gisele ein Bild mit ihren beiden gemeinsamen Kindern Vivian Lake (8) und Benjamin Brady (11) im Netz.

Die Brasilianerin postete den Schnappschuss vergangenen Montag auf Facebook und schrieb dazu: "Wir sind so weit! Auf geht's, Bucs! Auf geht's, Papa!" Ihre motivierenden Worte zahlten sich am Ende aus wie es scheint, denn Toms Team konnte sich mit einem Ergebnis von 19 zu 17 den Sieg sichern. Anfang des Jahres durfte sich Familie Brady schon einmal mit den Tampa Bay Buccaneers freuen, als sie sich die Trophäe beim Super Bowl schnappten. Gisele und die Kids stürmten damals euphorisch das Feld, um Tom zum Sieg zu gratulieren.

Die Planung für den nächsten Super Bowl ist auch schon in vollem Gange – erst vor wenigen Wochen wurde bekannt gegeben, wer im kommenden Jahr in der Halbzeitshow für das musikalische Entertainment sorgen wird. Wie TMZ berichtet, werden Eminem (48), Dr. Dre (56), Snoop Dogg (49), Mary J. Blige (50) und Kendrick Lamar (34) auftreten.

Getty Images Model Gisele Bündchen und Tom Brady

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern und Ehefrau Gisele Bündchen

Instagram / eminem Dr. Dre, Eminem und Kendrick Lamar im Juni 2017

