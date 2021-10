Ist das wirklich Evelyn Burdecki (33)? Für gewöhnlich taucht die TV-Bekanntheit mit blondem Haar und meist knallroten Lippen auf dem roten Teppich einer Veranstaltung auf. Doch die ehemalige Dschungelkönigin kann offenbar auch anders: Im Netz präsentierte sich die Beauty nun komplett natürlich und ohne jeglichen Schnick-Schnack. Für einige Fans völlig ungewohnt – sie erkennen Evelyn auf dem Bild sogar kaum wieder!

Via Instagram veröffentlichte Evelyn einen Schnappschuss, auf dem sie vollkommen zufrieden mit ihrem Hund inmitten eines Laubhaufens in die Kamera lächelt. Ihre Follower mussten bei diesem Anblick aber offenbar zweimal hinsehen. "Wow, habe dich nicht erkannt, so schön ohne rote Lippen", kommentierte beispielsweise eine Nutzerin. Dieser Aussage konnte ein anderer User nur zustimmen: "Dachte erst das ist eine andere Person auf dem Bild. Nicht negativ gemeint!"

Erst vor wenigen Wochen sorgte Evelyn bereits vor laufenden Kameras für eine Überraschung. Im Schlag den Star-Duell gegen Konkurrentin Sophia Thomalla (32) zeigte die Blondine nämlich, was in ihr steckt. Trotz Geschick und jeder Menge sportlichem Talent reichte es am Ende allerdings nicht für den begehrten Sieg der Spielshow.

Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Fernsehpreis in Köln, 2021

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-TV-Sternchen

Instagram / evelyn_burdecki Sophia Thomalla und Evelyn Burdecki

