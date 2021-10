Andrej Mangold (34) meldet sich aus seiner Auszeit zurück – und gibt einen Einblick in seine verletzte Seele. Der Ex-Bachelor sorgte in den vergangenen Wochen für Spekulationen: Nach der Ausstrahlung von Kampf der Realitystars zog sich der 34-Jährige vollständig zurück. Jetzt spricht er im Bild-Interview offen über die Gründe: Nach dem Sommerhaus-Shitstorm und der Trennung von Jennifer Lange (27) war er am Boden – dann schnappte sich sein Kumpel Darius Zander (37) seine Ex! "Er war mein Freund, meine Bezugsperson. Er versuchte mich sogar während der Trennungsphase zu bestärken, redete oftmals schlecht über sie, um letztendlich selbst mit ihr zusammen zu kommen!", erklärt Andrej.

