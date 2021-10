Jetzt platzt Danilo Sellaro endgültig der Kragen! Seit wenigen Tagen ist der einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat wieder Single: Seine Freundin Aurelia Lamprecht hat mit ihm aus heiterem Himmel Schluss gemacht, weil er sie betrogen haben soll. Der Schweizer wusste von nichts – und sprach in einem Statement jetzt ganz offen darüber, dass er das Verhalten seiner Ex ziemlich unangebracht findet. Aber Danilo geht noch weiter – und packt noch mehr über Aurelia aus!

In seiner Instagram-Story erzählte der Blondschopf, dass ein Hater das ehemalige Love Island-Girl einst nach einem Telefonat gefragt habe. "Eiskalt hat sie eine Stunde mit der Person telefoniert", gab er preis. Während des Gesprächs habe der Fremde die ganze Zeit gegen den Ex-Bachelorette-Boy gewettert. "Stell dir mal vor, wie krank. Man telefoniert mit Menschen, die man nicht kennt, um sich Sachen anzuhören, wenn man in der Öffentlichkeit steht", erklärte Danilo seine Haltung.

Außerdem könne der Influencer überhaupt nicht nachvollziehen, weshalb Aurelia mittlerweile wieder so gut mit ihren Girls klarkomme. "Ich finde das jetzt voll krass zu sehen, wie sie jetzt einen auf à la beste Freunde wieder macht, obwohl ich so viele Sachen weiß und so viele Sachen gesagt wurden", gab er preis und fügte hinzu: "Da sieht man halt wieder das wahre Gesicht der Menschen." Während der Beziehung haben ihre Mädels nämlich ständig schlecht über Danilo gesprochen, weshalb sich die Brünette eigentlich von ihnen distanziert habe.

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Reality-TV-Star

Promiflash Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Bekanntheit

