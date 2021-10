Bald sind alle Masken-Geheimnise gelüftet. Am kommenden Samstag hat das Warten auf die neue Staffel von The Masked Singer ein Ende. Während einige Kostüme schon vor einigen Wochen bekannt gegeben worden waren, mussten die Fans bis zur Vorstellung einiger anderer Masken viel Geduld aufbringen. Kurz vor dem Show-Auftakt wurde jetzt ein weiterer Flausch-Kandidat gezeigt: Das süße Axolotl wird gegen Hammerhai, Stinktier und Co. um die Siegtrophäe kämpfen.

In einer Pressemitteilung stellte ProSieben jetzt das lila Axolotl vor, das sich am Samstag zur Primetime mit seinen maskierten Konkurrenten auf die Bühne wagen wird. "So verspielt: Das Axolotl ist ein echter Kindskopf", werden in der Beschreibung bereits niedliche Momente mit dem schillernden Schwanzlurch angepriesen. Das Kostüm sei besonders aufwendig gefertigt worden – funkelnder Stoff aus Perlmuttfarben wurde Schicht für Schicht aufeinander gelegt und in zwölf durchscheinenden Farbtönen geairbrusht. Ein besonderes Detail: Das Axolotl leuchtet dank einer LED-Lichtanlage je nach Stimmungslage in verschiedenen Farben.

Ob das kuschelige Axolotl damit gegen die Konkurrenz bestehen kann? Immerhin gibt es in dieser Staffel sogar einen elften Teilnehmer obendrauf. Die maskierten Sänger treten nicht nur in der Show gegeneinander an – der Tiger stürzt sich zusätzlich in einem Webformat ins gesangliche Kräftemessen. "Mit allem, was dazugehört: Gesangsauftritt, Indizien, wilde Spekulationen und nur euch als Rateteam!", hieß es in einer Meldung auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Sendung.

Anzeige

© ProSieben/Benjamin Kis Matthias Opdenhövel mit der Chili und dem Mops aus der neuen "The Masked Singer"-Staffel

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Rea Garvey im Finale von "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Guido Engels Der Tiger von "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de