Für die Fans der beliebten Rateshow The Masked Singer gibt es zurzeit allen Grund zur Freude! Schon seit ein paar Wochen werden nämlich immer wieder neue Details zur kommenden Staffel der TV-Show bekannt gegeben: Die Prominenten werden sich ab dem 16. Oktober wieder unter spektakulären Masken verstecken – bereits bekannt sind unter anderem das Stinktier, der Mops, der Hammerhai und Co. Aber damit nicht genug: Jetzt wurde ein weiteres Kostüm der kommenden Staffel enthüllt – doch das gibt es nur online zu sehen.

Auf dem offiziellen Instagram-Account von "The Masked Singer" wurde jetzt ein weiteres Kostüm der fünften Staffel veröffentlicht – und dabei handelt es sich um einen glamourösen Tiger! "Ein echter Disco-Tiger! Der Tiger strotzt nur so vor Energie", lautet es in dem Netzbeitrag. Auf dem Foto trägt die Wildkatze eine rote Lederjacke, einen Rock mit Pailletten und High Heels. Das Besondere an diesem maskierten Promi: Er tritt nur online auf – in einer eigenen Webshow. "Mit allem was dazugehört: Gesangsauftritt, Indizien, wilde Spekulationen und nur euch als Rateteam!", heißt es in der Beschreibung. Damit gibt es in der kommenden Staffel also ein Kostüm mehr.

Ob es sich bei dem Promi unter der Tiger-Maske aber wirklich um eine weibliche Berühmtheit handelt, bleibt abzuwarten. In der vergangenen Staffel hatten die Outfits des Flamingos nämlich zunächst auch erst einmal weiblich angemutet – unter dem aufwendig gestalteten Kostüm hatte sich dann jedoch der Sänger Ross Antony (47) versteckt.

© ProSieben/Benjamin Kis Matthias Opdenhövel mit der Chili und dem Mops aus der neuen "The Masked Singer"-Staffel

ProSieben / Benjamin Kis "The Masked Singer"-Hammerhai

ProSieben/Willi Weber Ross Antony als "The Masked Singer"-Flamingo

