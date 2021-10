Diese Blicke von Prinzessin Mary (49) sagen mehr als tausend Worte – und sie gelten natürlich nur ihrem Mann! Die dänische Thronanwärterin und Prinz Frederik (53) sind seit mittlerweile 17 Jahren verheiratet. In dieser Zeit sind die beiden stolze Eltern von vier Kindern geworden: Christian (15), Isabella (14), Josephine (10) und Vincent (10). Und offenbar ist die royale Lady auch heute noch so verliebt in ihren Prinzen und den Vater ihrer Kinder wie am ersten Tag.

Zumindest erwecken diese Bilder, die MEGA vorliegen, diesen Anschein. Hier strahlt Mary ihren Gatten regelrecht an, während das Paar die kleine dänische Stadt Haslev besucht. Die vierfache Mutter ist allerdings nicht die einzige, die immer mal wieder Blicke stielt – auch Frederik kann die Augen nicht von seiner Frau lassen. Zusammen werden die Turteltauben bei ihrer Stippvisite anlässlich der 150-Jahr-Feier der Stadt bestimmt dutzende Male dabei abgelichtet, wie sie sich gegenseitig anhimmeln, gemeinsam lachen und ihren Ausflug einfach genießen.

Sie lassen sich ihre gute Laune auch nicht vom Wetter vermiesen. Selbst dann nicht, als der starke Wind Marys Haare total zerzaust und sie auf dem 45 Meter hohen Forest Tower in Haslev vor Kälte zittern. Zwar scheint der fantastische Ausblick das Frieren wert zu sein – doch statt der Aussicht haben der Thronfolger und seine bessere Hälfte weiterhin nur Augen füreinander.

MEGA Prinz Frederik und Prinzessin Mary in Dänemark im Oktober 2021

MEGA Prinzessin Mary in Dänemark im Oktober 2021

MEGA Prinz Frederik und Prinzessin Mary auf dem Forest Tower in Haslev im Oktober 2021

