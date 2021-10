Hatte Victoria Beckham (47) hier etwa schlechte Laune? Die Britin ist den Rummel um ihre Person eigentlich gewohnt. Seitdem sie als Mitglied der Girlgroup Spice Girls weltweiten Ruhm erlangt hat, steht sie im Rampenlicht. Doch auch eine Promi-Dame hat mal keine Lust auf eine Menge Fans und das Blitzlichtgewitter. Zumindest scheint sie auf neuen Paparazzi-Aufnahmen eine eindeutige Geste in diese Richtung zu geben!

Am vergangenen Montag geriet Victoria vor dem Flughafen New Yorks vor die Linse der Kameras, wie Daily Mail berichtet. Gewohnt trendy gekleidet und mit großer Sonnenbrille lief sie an den Menschen vorbei – und hatte ganz offensichtlich keine Lust, Autogramme zu geben oder zu posieren: Sie streckt auf den Fotos frech ihren Mittelfinger in die Höhe. Ein Zeichen für ihre schlechte Stimmung an diesem Tag oder wurde sie nur zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt fotografiert?

Das ist nicht das erste Mal, dass bei Vic über eine miese Laune spekuliert wird. Als sie mit ihrem Mann David Beckham (46) auf der Hochzeit von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) vor drei Jahren eingeladen war, suchten Fans vergeblich ein fröhliches Lächeln bei der Unternehmerin. "Ganz ehrlich? Ich war einfach nur erleichtert, dass ich nicht hochschwanger war und das Outfit tragen konnte, was ich wollte", erklärte sie später gegenüber Mirror.

Victoria Beckham, Model

Victoria Beckham, Designerin

Victoria und David Beckham bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

