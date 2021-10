Valentina Pahde (27) und Cheyenne Pahde (27) packen die Schlittschuhe aus! Schon seit ihrer Kindheit hegen die Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darstellerin und der Alles was zählt-Star eine große Leidenschaft für den Eiskunstlauf. 2017 waren die Schauspielerinnen bereits ein Teil der Show "Holiday On Ice" – und jetzt dürfen die Zwillinge ihre Passion erneut aufflammen lassen: Valentina und Cheyenne kehren nämlich gemeinsam aufs Eis zurück!

Ihre bevorstehenden Termine auf der Eislaufbahn gaben die Schwestern jetzt auf ihren Instagram-Profilen bekannt. "Endlich dürfen wir es euch verraten: Wir sind bei der neuen 'Holiday On Ice'-Show 'A New Day' zusammen mit Joti Polizoakis dabei", verkündete Valentina im Netz und betonte: "Wir freuen uns sehr, wieder auf dem Eis stehen zu dürfen – und hoffen, so viele wie möglich von euch live zu sehen!" Schon ab dem 17. November begleiten die beiden die Show durch insgesamt neun deutsche Städte.

Und auch ihr Show-Partner Joti Polizoakis (26) kann es kaum abwarten, gemeinsam mit Valentina und Cheyenne ins Rampenlicht zu treten: Der Profi-Eiskunstläufer brachte seine große Vorfreude ebenfalls auf der Fotoplattform zum Ausdruck. "Ich hätte mir wirklich niemand Besseres vorstellen können. Unser Trio wollt ihr nicht missen!", meinte der 26-Jährige.

Instagram / cheyennepahde Cheyenne und Valentina Pahde an Silvester 2020

Instagram / valentinapahde Cheyenne und Valentina Pahde

Instagram / jotipolizoakis Joti Polizoakis im August 2021

