Schon bald wird ganz Deutschland wieder im Rätselfieber sein! Kommenden Samstag startet die neue Staffel der Gesangsshow The Masked Singer. Dabei treten zehn kostümierte Stars gegeneinander an – und die Zuschauer dürfen raten, wer dahinter steckt. Auch das Rateteam vor Ort, bestehend aus Moderatorin Ruth Moschner (45) und Sänger Rea Garvey (48), muss herausfinden, welche Promis sich unter den aufwendigen Masken verbergen. Und dieser bekannte Musiker wird ihnen beim Rätselraten helfen: Álvaro Soler (30)!

Das gab der Sender ProSieben nun in einer Pressemitteilung bekannt. "Ich freu mich sehr, zum ersten Mal bei 'The Masked Singer' dabei zu sein und gemeinsam mit Ruth und Rea im Rateteam mir den Kopf zu zerbrechen, welche Stars unter den Masken stecken", erklärt Álvaro im Interview. "In den letzten Staffeln wurde auch ich unter einer der Masken vermutet. Ich glaube, es wird super unterhaltsam, aber auch sehr schwierig, hier richtig zu liegen."

Das gesamte Rateteam für die Auftaktsendung ist nun also bekannt – aber alle Masken kennen die Fans noch nicht! Bisher sind erst acht enthüllt worden. Das soll auch so bleiben: Die letzten beiden "The Masked Singer"-Kostüme werden erst am Samstag live während der Show vorgestellt. Werdet ihr einschalten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

© ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2021

Anzeige

Instagram / alvarosolermusic Álvaro Soler, Sänger

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Matthias Opdenhövel mit acht Kostümen aus der neuen "The Masked Singer"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de