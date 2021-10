Das Sommerhaus der Stars scheint bei den Fans jetzt wieder gut anzukommen! Anfang Oktober ging das beliebte Format in die sechste Runde: Neben dem Love Island-Traumpaar Samira und Yasin Cilingir nimmt unter anderem auch das "Viva"-Urgestein Mola Adebisi (48) mit seiner Partnerin Adelina Zilai teil. Doch anfangs sahen nur wenige Trash-TV-Liebhaber zu: Die Auftakt-Show erzielte im Vergleich zu den vorherigen Staffeln sogar die schlechteste Quote aller Zeiten. Umso mehr kann sich der Sender RTL nun freuen: Es schalten endlich mehr Zuschauer ein!

Das berichtet nun Quotenmeter. Am vergangenen Mittwoch konnte die aktuelle Season endlich neue Bestwerte verzeichnen: Insgesamt 2,01 Millionen Zuschauer verfolgten das Spektakel live im TV. Vergleicht man das mit der Sendung am vergangenen Dienstag, konnte der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe immerhin auf insgesamt 14,1 Prozent gesteigert werden.

Doch für den Aufwärtstrend dürfte nicht nur das Reality-TV-Format selbst verantwortlich sein. Bereits am Vorabend lief es am vergangenen Mittwoch super für RTL: Insgesamt 2,34 Millionen Fans sahen sich die Daily GZSZ an. Auch bei Alles was zählt schalteten viele Menschen ein: Insgesamt konnte die Sendung über 2,07 Millionen Zuschauer verzeichnen.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL

Anzeige

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin, "Love Island"-Traumpaar

Anzeige

Instagram / adelina_1987 Adelina Zilai, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin 2021

Anzeige

RTL "Sommerhaus der Stars" 2021: Mola Adebisi und Mike Cees-Monballijn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de