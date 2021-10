Bei dieser Nachricht haben alle Köln 50667-Fans gejubelt: Carolina Noeding und Daniel Peukmann haben sich verlobt! Rund anderthalb Jahre nachdem die beiden Serienstars ihre Beziehung offiziell gemacht hatten, machte der Marc-Reuter-Darsteller seiner Freundin und Serien-Ehefrau einen Heiratsantrag. Daniel stellte ihr die große Frage an deren 30. Geburtstag im Kreise all ihrer Liebsten – und sie hat Ja gesagt! Im Promiflash-Liebesinterview plaudern die Turteltauben jetzt ein paar Details zu ihrer Verlobung aus.

"Erst habe ich gedacht, ich schüttele das ganz locker und lässig aus dem Ärmel – selbst vor der Kamera habe ich kein Lampenfieber, warum dann jetzt? Langsam merkte ich jedoch, dass ich unruhig wurde", berichtet Daniel gegenüber Promiflash. "Als ich dann aber merkte, dass ich den Großteil meiner geplanten Rede vergesse, wurde mir dann doch bewusst, dass ich sehr aufgeregt sein musste..." Doch Caro hat sich natürlich trotzdem riesig gefreut. Der Antrag im großen Kreis war auch voll ihr Ding: "Tatsächlich steh' ich total auf öffentliche Liebesbekundungen – ich bin die Generation Disney-Filme."

Jetzt, wo ein paar Wochen vergangen sind: wie geht es Caro und Daniel so als Frischverlobte? "Man fühlt sich tatsächlich etwas anders, verbundener würden wir sagen – was schon sehr merkwürdig ist, da wir dachten, bereits maximal verbunden zu sein", erklären sie lachend. "Es ist einfach was anderes 'mein Verlobter' oder 'meine Verlobte' zu sagen als 'mein Freund' oder 'meine Freundin'." Abschließend betonten sie: "Das ewige Versprechen, die Entscheidung, ein Leben lang nur füreinander, ist einfach etwas Heiliges."

"Köln 50667" montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZwei und jederzeit bei TVNow.

Instagram / carolinanoeding Carolina Noeding und Daniel Peukmann

Instagram / carolinanoeding Daniel Peukmann und Carolina Noeding

Instagram / carolinanoeding Carolina Noeding und Daniel Peukmann

