Haben sich Tori Spelling (48) und ihr Mann Dean McDermott (54) nun endgültig getrennt? Seit 2006 sind die beiden Schauspieler verheiratet. Doch seit einigen Monaten deutet alles darauf hin, dass die zwei kein Paar mehr sind: Anfang Oktober war die Beverly Hills, 90210-Darstellerin ohne Dean mit den fünf gemeinsamen Kindern im Italien-Urlaub. Und jetzt wurde der Familienvater sogar ohne seinen Ehering erwischt!

Paparazzi-Aufnahmen, die The Sun vorliegen, zeigen den 54-Jährigen auf dem Weg zu einem Fußballspiel seiner Kids. Auf den Fotos unterhält Dean sich angeregt mit einigen Frauen, die womöglich ebenfalls ihre Sprösslinge zu der Partie begleiten. Das Besondere an den Schnappschüssen? Auf einem Bild ist deutlich zu erkennen, dass der "Slasher"-Darsteller seinen Ehering abgelegt hat! Bestätigt Dean damit endlich die Trennungsgerüchte?

Auch Tori wurde im vergangenen Juni bereits ohne ihren Ring am Finger gesichtet – und zwar auf einem Parkplatz in Los Angeles. Normalerweise legt die ehemalige The Masked Singer-Teilnehmerin ihren goldenen Klunker mit einem Smaragd niemals ab. Doch an diesem Tag trug sie an ihren Händen überhaupt keinen Schmuck.

Instagram / imdeanmcdermott Dean McDermott mit seiner Tochter

Instagram / imdeanmcdermott Tori Spelling und Dean McDermott

Instagram / torispelling Tori Spelling, Schauspielerin

