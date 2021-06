Gibt Tori Spelling (48) hier einen weiteren Hinweis auf ein Liebes-Aus mit ihrem Mann Dean McDermott (54)? In der vergangenen Zeit gab es immer wieder Gerüchte, dass es in der Ehe der beiden Schauspieler kriselt. Nachdem Tori im März ohne Ehering gesichtet worden war und zu Ostern ein Foto mit der gesamten Familie außer Dean teilte, war von Trennung die Rede. Im Mai wurden die beiden dann allerdings wieder bei einem gemeinsamen Ausflug gesehen, bei dem sie sehr verliebt gewirkt haben sollen. Eine Versöhnung gab es aber scheinbar doch nicht: Tori war nun erneut ohne ihren Ehering unterwegs.

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die einstige Beverly Hills, 90210-Ikone auf einem Parkplatz in Los Angeles. Von ihrem goldenen Ehering mit einem Smaragd fehlte auf den Aufnahmen allerdings jede Spur: Die 48-Jährige verzichtete an ihren Händen komplett auf Schmuck. Sie trug aber ein Armband und Ohrringe.

Darüber hinaus teilte die fünffache Mutter in ihrer Instagram-Story einen kryptischen Text, in dem es hieß: "Lass dich nicht von jemandem verändern, nur um so zu werden, wie er es braucht." Ob sie damit auf ihr derzeitiges Verhältnis zu Dean anspielt, ließ sie allerdings offen.

Interstar / MEGA Tori Spelling und Dean McDermott mit ihrer Tochter

Instagram / torispelling Tori Spelling im Dezember 2019

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott in Santa Monica, 2019

