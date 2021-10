Ist das nun ein weiteres Indiz dafür, dass Tori Spelling (48) und Dean McDermott (54) kein Paar mehr sind? Die Schauspieler sind seit 2006 verheiratet – in den vergangenen Monaten gab es jedoch immer wieder Gerüchte, dass ihre Ehe gescheitert sein soll. Im Juni verriet die einstige Beverly Hills, 90210-Darstellerin, dass Dean nicht einmal mehr bei ihr im Bett schlafe. Zudem zeigte sie sich immer wieder ohne ihren Ehering und hat auch

ihren Ehefrau-Eintrag in ihrer Instagram-Bio entfernt. Jetzt war Tori offenbar sogar ohne ihren Mann und die gemeinsamen Kinder im Urlaub!

In ihren Instagram-Storys gab die 48-Jährige ihren Fans in den vergangenen Tagen viele Einblicke in ihren Italien-Trip. So filmte sie sich am Strand oder beim Anstoßen und verriet, wie es ihr im Hotel gefällt. Über Dean und ihre Kinder verlor sie allerdings kein einziges Wort. Außerdem waren sie auf keiner ihrer Aufnahmen zu sehen. Ob sie wirklich nicht dabei waren, ist aber nicht bekannt. Tori soll zudem nicht nur für ein paar entspannte Tage am Strand, sondern vor allem auch für die Arbeit ans Mittelmeer gereist sein.

Wie ein Insider vor wenigen Monaten gegenüber The Sun ausplauderte, sollen sich die Eltern von fünf gemeinsamen Kindern aber tatsächlich scheiden lassen wollen. Aus finanziellen Gründen sei das jedoch nicht möglich. "Keiner von ihnen kann sich ein Scheidungsverfahren leisten", verriet der anonyme Tippgeber.

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott bei der Spoken Woof Benefizveranstaltung, 2019

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kids

Getty Images Tori Spelling mit ihrem Mann Dean McDermott

