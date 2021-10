Matthias Höhn (25) und Jenefer Riili haben sich in aller Öffentlichkeit eine regelrechte Schlammschlacht geliefert! Vor wenigen Monaten haben die ehemaligen Berlin – Tag & Nacht-Stars das Ende ihrer Beziehung publik gemacht. Wegen ihres gemeinsamen Sohnes Milan stehen die beiden aber trotzdem weiterhin in Kontakt – doch jüngst kam es regelmäßig zu Auseinandersetzungen. Hat dieser Rosenkrieg jetzt ein Ende? Jedenfalls haben sich Matze und Jenefer ausgesprochen!

Richtig gehört! In seiner Instagram-Story berichtete Matze jetzt von einem Treffen mit seiner Ex in München. "Jenni und ich haben uns gerade in der Stadt getroffen, um alles zu klären und haben es geschafft, eine Lösung im Wohle unseres Sohnes Milan zu finden, mit der auch wir beide einverstanden und zufrieden sind", betonte der Influencer und freute sich: "Ohne Ämter, Behörden oder Gesetze – das ist das Beste für uns und eben vor allem für Milan."

Das klärende Gespräch hat Matze ganz offensichtlich so einiges an Gewicht von den Schultern genommen – immerhin sieht er der kommenden Zeit jetzt wieder voller Hoffnung und Freude entgegen. "Man kann jetzt wirklich positiv in die Zukunft schauen und gemeinsam für unseren Sohn handeln", hob er hervor.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn im Januar 2021

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Instagram / matthiashnofficial_ Ehemaliger "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Matthias Höhn

