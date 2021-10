Die Schlammschlacht zwischen Jenefer Riili und Matthias Höhn (25) geht weiter! Nachdem die Influencerin öffentlich gegen ihren Ex geschossen und behauptet hatte, er würde mit seinem Verhalten das Wohl des gemeinsamen Sohnes Milan gefährden, wurde der TikToker von einer regelrechten Hasswelle überrollt. Zuletzt mischte auch noch Jennis ehemaliger Kampf der Realitystars-Kollege Chris Broy mit und wetterte gegen Matze. Nun meldete sich auch Jenefer selbst wieder zu Wort, um sich für ihre Aktion zu rechtfertigen.

In ihrer Instagram-Story stellte die 30-Jährige einige Dinge klar. Sie habe mit der Veröffentlichung ihres Statements gegen Matze emotional gehandelt, ihn allerdings niemals als schlechten Vater bezeichnet. Ebenso wenig wolle sie dem 25-Jährigen sein Kind entziehen oder habe ein Problem mit seiner neuen Freundin Michelle. Für die Zukunft wünsche sie sich nur das Beste für den Kleinen: "Dass es Milan gut geht, er glücklich ist, er beide Elternteile hat und man sich an Vereinbarungen hält. Keine Druckmittel. Frieden", zählte die Beauty auf. Eine Hetze auf ihren Ex-Partner auszulösen, habe sie jedoch keineswegs im Sinn gehabt.

Auch Chris betonte, dass er niemals Matzes Vaterqualitäten angezweifelt, sondern lediglich eine Situation kritisiert hat und Jenefer den Rücken stärken wollte. "Es steht mir nicht zu und ich entschuldige mich, dass ich mich in dieses Thema eingeklinkt habe", räumte der Fitnesstrainer ein, stichelte aber weiterhin gegen Matze. Dieser wiederum will sich von nun an nicht mehr zu dem Thema äußern.

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn mit Jenefer Riili und Söhnchen Milan, August 2019

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn Milan in Paris

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Teilnehmer

