Bei Anna-Maria Ferchichi (39) spannt und zwickt es! Die Schwester von Sarah Connor (41) und ihr Ehemann Bushido (43) sind bald achtfache Eltern. Zu ihren fünf Kindern gesellen sich schon in wenigen Wochen drei weitere hinzu – denn die Beauty ist mit Drillingen schwanger. Anna-Marias Körpermitte ist mittlerweile wirklich riesig – und zwar so riesig, dass sie kaum noch Kleidungsstücke hat, in die ihr Bauch reinpasst...

Zuletzt zeigte Anna-Maria sich in ihrer Instagram-Story hauptsächlich in einer Kombination aus BH und Leggings – und das hat einen Grund. Die 39-Jährige scheint keine passende Kleidung mehr in ihrem Schrank zu finden. Anna-Maria nimmt es aber mit Humor. "Hemd spannt kaum", witzelte sie nun zu einem Foto, auf dem sie ausnahmsweise mal ein ausgehtaugliches Outfit trägt.

Die gebürtige Delmenhorsterin zeigt sich immer wieder beeindruckt davon, was ihr Körper während ihrer Drillingsschwangerschaft leistet. "Ich bin mir sicher, der Sport hat mir dabei geholfen, ohne Schmerzen durch diese körperlich belastende Zeit zu kommen. Drei Babys auszutragen, ist ein Phänomen für mich", äußerte sie erst vor ein paar Tagen.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im August 2021

Anzeige

Getty Images Bushido und seine Frau Anna-Maria

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de