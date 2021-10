Gülcan Kamps (39) meldet sich mit Neuigkeiten zu ihrer Schwangerschaft! Über Jahre hatten die ehemalige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps versucht, ein Kind zu bekommen – jetzt erwartet das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die Reise bis zur Geburt dokumentiert die Beauty ganz genau im Netz und lässt ihre Community an dem Baby-Abenteuer teilhaben. Jetzt teilte Gülcan mit: Ihr Bäuchlein wächst und wächst!

"115 Zentimeter Bauchumfang", listete Gülcan am Freitag ganz genau via Instagram in ihrem Schwangerschaftsprotokoll auf. Passend dazu veröffentlichte die Beauty auch einen Schnappschuss, auf dem sie mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen ihre immer praller werdende Bauchmitte gekonnt in Szene setzt. Vom Wachstum ihres Ungeborenen ist Gülcan offenbar ganz angetan: "Freue mich auf die nächsten Zentimeter!"

Ihre Babykugel ist mittlerweile sogar so rund, dass Gülcan ihr geliebtes Bauchnabelpiercing entfernen musste. Das Schmuckstück entstand aus ihrem Verlobungsring – den wollte die 39-Jährige vom Finger nämlich nicht immer ablegen müssen. "Nach der Geburt werde ich mein Piercing wieder tragen und vielleicht daraus wieder ein ganz neues Schmuckstück entwerfen", verriet Gülcan ihren Followern.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de