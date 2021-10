Eine neue Darstellerin mischt bald Alles was zählt auf! In der beliebten RTL-Daily wurden die Zuschauer zuletzt in ein wahres Gefühlschaos gestürzt: Sie trauerten um Finn (Christopher Kohn, 36), der mit einem Flugzeug abstürzte, und freuten sich für Leyla (Suri Abbassi), die beim Emsland-Cup eine Bronzemedaille gewann. Doch nicht nur storytechnisch ist momentan jede Menge los. Auch im Cast tut sich jetzt einiges: Sina-Valeska Jung stößt zu der Serie hinzu!

Die Schauspielerin dürfte ein paar Zuschauern vielleicht noch als Sarah von Lahnstein aus Verbotene Liebe bekannt sein. Jetzt für AWZ vor der Kamera zu stehen, auf demselben Studiogelände, wo sie früher die mittlerweile abgesetzte Kult-Telenovela drehte, ist für Sina-Valeska (42) ein echtes Déjà-vu-Erlebnis. "Es ist schon ein lustiges Gefühl", gibt die Frau von Evil Jared Hasselhoff (50) gegenüber PicturePuzzleMedien zu. Umso "freudig aufgeregter" war sie nun an ihrem ersten Arbeitstag bei "Alles was zählt". Aber wen verkörpert sie denn nun eigentlich? "Ich spiele Caroline Albrecht, die Cousine von Justus und Finn Albrecht", verrät sie.

Die toughe Businesslady taucht nach einem tragischen Ereignis im Albrecht-Clan plötzlich in Essen auf, obwohl sie sonst in London lebt, wo sie sich ein eigenes Unternehmen für Medizintechnik aufgebaut hat. Die charismatische Geschäftsfrau besucht ihre Cousins jedoch nicht ohne Hintergedanken. Was Caroline im Schilde führt, das erfahren die AWZ-Fans ab dem 17. November, wenn Sina-Valeskes erste Folge ausgestrahlt wird.

Anzeige

Getty Images Sina-Valeska Jung und Evil Jared Hasselhoff bei der "Noah"-Premiere in Berlin im März 2014

Anzeige

RTL / Filip Warchalowski Matthias Brüggenolte (Justus) und Sina-Valeska Jung (Caroline) in "Alles was zählt"

Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Sina-Valeska Jung, "Alles was zählt"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de