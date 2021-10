Alicia Keys (40) kann es nicht glauben: Ihr kleiner Junge Egypt Daoud Dean (11) wird langsam erwachsen! Der Sohn der Sängerin und des Musikproduzenten Swizz Beatz (43) erblickte 2010 das Licht der Welt – und offenbar kommt er ganz nach seinen Eltern. So stand er im April mit gerade Mal zehn Jahren neben der "No One"-Hitmacherin bei den iHeartRadio Music Awards auf der Bühne und spielte Klavier. Heute feiert der Promi-Spross nun seinen elften Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages widmet ihm seine Mama ein paar bewegende Zeilen im Netz.

"Unser Baby wurde um 21:51 Uhr an diesem bedeutenden Tag geboren", beginnt Alicia ihren Glückwunschpost auf ihrem Instagram-Account. Seitdem habe Egypt sie und seinen Papa täglich aufs Neue mit seinem Talent, seinem Herz, seiner fröhlichen Persönlichkeit und seiner Unerschrockenheit in Staunen versetzt. "Wir können es kaum erwarten, all die erstaunlichen Dinge zu sehen, die du in der Welt erreichen wirst! Du wirst über alle Maßen bewundert!", schwärmt die "Fallin'"-Interpretin weiter.

Nicht nur seine Mutter schickte Egypt digitale Geburtstagsgrüße, sondern auch einige weitere Promis: Unter anderem kommentierten Vanessa Bryant (39), Motsi Mabuse (40) und Busta Rhymes (49) den Beitrag von Alicia. Der US-Rapper schrieb: "Ich wünsche dem jungen Gott Egypt alles Gute zum Geburtstag. Lieb' dich!"

Getty Images Alicia Keys und Swizz Beatz

Getty Images Alicia Keys und ihr Sohn Egypt Daoud Dean bei den iHeartRadio Music Awards in L.A. im März 2019

Getty Images Alicia Keys, Sängerin

