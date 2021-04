Alicia Keys (40) hat auch ihre musikalischen Gene weitergegeben. Gemeinsam mit dem Rapper Swizz Beatz (42) hat die Soul-Sängerin zwei süße Sprösslinge: Egypt Dean (10) und Genesis Ali Dean (6). Dass ihr älterer Sohnemann bereits ganz nach seiner berühmten Mutter kommt, hat er schon bewiesen: Bei den iHeartRadio Music Awards rockte der Kleine zusammen mit ihr die Bühne und zeigte, dass er Alicia in Sachen Klavierspiel bald in nichts mehr nachstehen wird! Das zeigt nun auch ein neuer Clip, mit dem Egypt das Netz begeistert!

Wow! Egypt hat seine Fähigkeiten seit seinem letzten Auftritt offensichtlich noch weiter ausgebaut. Auf Instagram veröffentlichte seine Mutter jetzt ein Video, in dem sie und der Zehnjährige den Hit "Sweet Dreams (Are Made Of This)" von Eurythmics performen. Ganz stolz schreibt die "No One"-Interpretin: "Egypt an den Tasten. Ich liebe es, Teil seiner Übungen und seine Backgroundsängerin zu sein!"

Seine Leistung kann sich sehen lassen – das findet auch Alicias Community! Mit ganz vielen Flammen-Emojis drückt sogar der Rapper Busta Rhymes (48) aus, wie sehr ihm diese Darbietung gefällt. Auch viele weitere Fans finden nur gute Worte für Egypt. "Brillant, wie seine talentierte Familie", "Egypt, die Legende" und "Diese Version hat mich zum Weinen gebracht", liest man unter anderem in der Kommentarspalte.

Getty Images Egypt Daoud Dean und Mama Alicia Keys im März 2019

Getty Images Egypt Dean und Alicia Keys bei den iHeartRadio Musik Awards

Getty Images Alicia Keys bei den MTV EMAs 2020 in Los Angeles

